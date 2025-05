Mario Balotelli sul test di paternità chiesto a Raffaella Fico | Spiace per Pia ma lo rifarei

Nell'episodio di Belve con Francesca Fagnani, Mario Balotelli si racconta apertamente, toccando temi sensibili come la sua carriera calcistica lontana dall’Europa e le esperienze di razzismo affrontate da bambino. Tra i momenti salienti, l’ex attaccante discute del test di paternità richiesto alla showgirl Raffaella Fico, esprimendo rammarico per Pia ma affermando che rifarebbe la medesima scelta.

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda stasera, 27 maggio, Mario Balotelli ha parlato a tutto tondo della carriera da calciatore, che vede lontano dall'Europa, del razzismo subito fin da bambino, ma anche dei figlio, a partire da Pia, avuta con la showgirl Raffaella Fico. In particolare, il calciatore ha parlato del test di paternità chiesto all'epoca della nascita della piccola, il 5 dicembre del 2012, che suscitò molto scalpore; una decisione, afferma Balotelli, che oggi riprenderebbe: "Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?" sono state le sue parole...