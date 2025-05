Mario Balotelli sul test di paternità chiesto a Raffaella Fico | Spiace per Pia ma lo rifarei

Mario Balotelli colpisce ancora! Ospite di Francesca Fagnani a "Belve", il calciatore affronta senza filtri il test di paternità chiesto a Raffaella Fico: "Spiace per Pia, ma lo rifarei". In un'epoca in cui la trasparenza nei rapporti familiari è al centro del dibattito sociale, Balotelli ci invita a riflettere su verità e responsabilità. Non perdere la sua storia, che va oltre il calcio e parla di vita!

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda stasera, 27 maggio, Mario Balotelli ha parlato a tutto tondo della carriera da calciatore, che vede lontano dall’Europa, del razzismo subito fin da bambino, ma anche dei figlio, a partire da Pia, avuta con la showgirl Raffaella Fico. In particolare, il calciatore ha parlato del test di paternità chiesto all’epoca della nascita della piccola, il 5 dicembre del 2012, che suscitò molto scalpore; una decisione, afferma Balotelli, che oggi riprenderebbe: “Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?” sono state le sue parole. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Mario Balotelli sul test di paternità chiesto a Raffaella Fico: “Spiace per Pia, ma lo rifarei”

Mario Balotelli Senza Freni: La Verità Sulla Figlia, Rivelazioni Shock!

Mario Balotelli si racconta in un'intervista esplosiva con Francesca Fagnani a Belve. Tra rivelazioni shock su sua figlia, un test del DNA, episodi di razzismo e il suo controverso rapporto con il calcio, l'ex campione svela dettagli inaspettati della sua vita.

