Mario Balotelli sul test di paternità chiesto a Raffaella Fico | Spiace per Pia ma lo rifarei

Nella puntata di stasera di "Belve", Mario Balotelli affronta temi importanti della sua vita, dalla carriera calcistica lontana dall'Europa alle esperienze di razzismo, fino a toccare il delicato argomento del test di paternità chiesto a Raffaella Fico. Con sincerità, l'attaccante si esprime anche sul legame con la figlia Pia, condividendo riflessioni e sentimenti personali che rivelano un lato inedito del campione.

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda stasera, 27 maggio, Mario Balotelli ha parlato a tutto tondo della carriera da calciatore, che vede lontano dall'Europa, del razzismo subito fin da bambino, ma anche dei figlio, a partire da Pia, avuta con la showgirl Raffaella Fico. In particolare, il calciatore ha parlato del test di paternità chiesto all'epoca della nascita della piccola, il 5 dicembre del 2012, che suscitò molto scalpore; una decisione, afferma Balotelli, che oggi riprenderebbe: "Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?" sono state le sue parole...