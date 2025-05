Mario Balotelli i genitori biologici e l' adozione la figlia Pia la battuta volgare a Dayne Mello | La depressione? Su di me tanti pregiudizi

Nella nuova puntata di "Belve", Mario Balotelli si racconta senza filtri di fronte a Francesca Fagnani. L’ex calciatore affronta temi delicati come la sua adozione, il rapporto con i genitori biologici e la figlia Pia. Non mancheranno momenti controversi, come la battuta volgare a Dayne Mello, e riflessioni sulla depressione e i pregiudizi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera.

