Mario Balotelli a Belve | ‘Il calcio è un mondo finto nulla da invidiare a Messi e Ronaldo’

Martedì 27 maggio, Mario Balotelli sarà ospite di punta nella nuova puntata di "Belve" su Rai 2. In un'intervista frizzante e provocatoria condotta da Francesca Fagnani, l'ex prodigio del calcio italiano condivide le sue opinioni sul mondo del calcio, definendolo "finto" e affermando di non invidiare le stelle come Messi e Ronaldo. Un'occasione imperdibile per conoscere il lato più autentico di Balotelli.

Martedì 27 maggio, in prima serata su Rai 2, Mario Balotelli è tra gli ospiti di punta della nuova puntata di Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. L’ex enfant terrible del calcio italiano si è raccontato con il suo consueto mix di schiettezza, ironia e provocazione. “Avrei potuto fare di più, ma sono felice”. Nel corso dell’intervista, Balotelli ha fatto un bilancio della sua carriera: “Avrei potuto fare di più, ma sono felice di quello che ho fatto”. Attualmente in forza al Genoa, l’attaccante ha ringraziato i tifosi, ma non ha risparmiato critiche alla dirigenza: “Ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società”... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mario Balotelli a Belve: ‘Il calcio è un mondo finto, nulla da invidiare a Messi e Ronaldo’

