Marino critica | De Bruyne non è un colpo da Napoli mi ricorda CR7 alla Juve Futuro Conte? Già tutto chiaro andrà così

Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica del Napoli, esprime forti critiche su Kevin De Bruyne e le sue possibilità di approdare in azzurro, paragonandole all'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un'intervista a Televomero, Marino riflette sulla stagione appena conclusa e sugli sviluppi futuri della squadra partenopea dopo la conquista dello scudetto.

Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell'area tecnica del Napoli, sul futuro degli azzurri dopo lo scudetto. I dettagli Pierpaolo Marino ha parlato a Televomero della stagione e del futuro del Napoli. SCUDETTO – «Mi porto un'immagine straordinaria. Tutto è accaduto con la massima organizzazione, passione e il massimo rispetto di tutto e di tutti. Questo è stato il ...

