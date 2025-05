Marco Mengoni in concerto a Firenze

Firenze si appresta a vivere un'emozionante serata all'insegna della musica, accogliendo Marco Mengoni, uno dei cantanti più amati d'Italia. Con un repertorio ricco di successi e una presenza scenica travolgente, Mengoni promette di regalare al suo pubblico un concerto indimenticabile, facendo vibrare il cuore della città con la sua arte. Preparatevi a un'esperienza unica!

Firenze si prepara ad accogliere nuovamente l'energia e il talento di Marco Mengoni, uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. Dopo il grande successo dei suoi tour precedenti, il cantautore di Ronciglione è pronto a infiammare il palco fiorentino con le sue canzoni...

