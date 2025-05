Marco Cappelli dell' acclamato podcast Storia d’Italia presenta il suo nuovo libro al Porto Antico

Marco Cappelli, il celebre autore del podcast "Storia d'Italia", sarà a Genova per presentare il suo nuovo libro "Quando Venezia distrusse...". L'evento si svolgerà venerdì 6 giugno alle 18 presso la Libreria Coop del Porto Antico, in Calata Cattaneo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia!

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della storia, venerdì 6 giugno alle 18 nella Libreria Coop del Porto Antico in Calata Cattaneo. Marco Cappelli, creatore dell’acclamato podcast “Storia d’Italia”, per la prima volta a Genova presenta il suo ultimo libro “Quando Venezia distrusse... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Marco Cappelli dell'acclamato podcast “Storia d’Italia” presenta il suo nuovo libro al Porto Antico

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio a Marco Cappelli, una colonna dell'Anpi e una bella persona - Marco Cappelli, empolese doc, è scomparso a soli 48 anni. La comunità gli ha tributato un saluto di vero partigiano. Era una colonna dell'Anpi, impegnato nella fotografia, musica e politica. 🔗Segnala lanazione.it

Marco Cappelli: nel III secolo Roma fu salvata dai barbari - La prima pandemia, la cosiddetta “peste antonina” di vaiolo, è il principale innesco del tracollo: scoppia ai tempi di Marco Aurelio, quindi alla fine dell’epoca d’oro dei “cinque buoni ... 🔗Si legge su msn.com

L'effetto dell'Ayahuasca su #joebastianich ?? #marcocappelli #podcast #gurulandia