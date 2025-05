Maradonarischio annullamento processo

Il processo sulla morte di Diego Maradona è a rischio annullamento a causa di accuse contro un giudice, accusato di aver collaborato segretamente a un documentario sul caso. Questa rivelazione potrebbe compromettere la validità delle udienze già svolte. Dopo una sospensione di sette giorni, il futuro del procedimento legale appare incerto e suscita preoccupazioni nel contesto della giustizia.

4.27 Il processo sulla morte di Diego Maradona rischia di essere azzerato dopo che uno dei giudici è stato accusato di aver collaborato segretamente alla realizzazione di un documentario sul caso. La rivelazione potrebbe invalidare tutte le udienze finora celebrate. Dopo una sospensione di 7 giorni, il processo riprenderà martedì a San Isidro, a nord di Buenos Aires. Sul banco degli imputati 7 professionisti tra cui medici, uno psichiatra, uno psicologo e alcuni infermieri accusati di negligenza nella gestione post-operatoria... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Su questo argomento da altre fonti

Julieta Makintach, la giudice dello scandalo Maradona: le foto ambigue sui social e il documentario (vietato) sul processo - Julieta Makintach è la giudice al centro dello scandalo che potrebbe portare all'annullamento del processo sulla morte di Diego Armando Maradona. La donna si sarebbe accordata ... 🔗msn.com scrive

Processo per la morte di diego armando maradona a rischio annullamento per accordi su documentario - Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è sospeso per indagini su un possibile conflitto di interesse della giudice Julieta Makintach coinvolta in un documentario, mentre emergono responsabi ... 🔗Da gaeta.it

Julieta Makintach, chi è la giudice che ha sospeso processo sulla morte di Maradona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Julieta Makintach, chi è la giudice che ha sospeso processo sulla morte di Maradona ... 🔗Come scrive tg24.sky.it