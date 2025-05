Manutenzione delle strade | La Provincia non lotta contro il taglio di risorse

La manutenzione delle strade provinciali è al centro di un acceso dibattito, con Davide Natale, segretario ligure del Partito Democratico, che critica il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini. Natale afferma che i recenti tagli alle risorse, imposti dal governo Meloni, minacciano la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture. La questione solleva interrogativi sulla capacità dell'amministrazione di difendere gli interessi della comunità locale.

Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico, attacca il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini in merito ai tagli alle risorse per la manutenzione delle strade provinciali, decisi dal governo Meloni. "La verità è che se Peracchini intende opporsi, con lo stesso entusiasmo e la stessa efficacia con cui ha provato a difendere il trasporto pubblico locale dai tagli del suo collega Bucci – dichiara Natale –, allora è già chiaro: siamo soli. Dovremo cavarcela senza di lui". Si fa riferimento alla norma contenuta nel Milleproroghe e si tratta di una cifra che l’Unione nazionale delle Province calcola in 1,7 miliardi di euro entro il 2028... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione delle strade: "La Provincia non lotta contro il taglio di risorse"

