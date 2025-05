Mantova due 22enni arrestati con oltre 24 kg di hashish e 30mila euro in contanti nascosti in garage

Due ventiduenni di Mantova sono stati arrestati per spaccio di droga, con la polizia che ha sequestrato oltre 24 kg di hashish e 30mila euro in contanti, occultati nel loro garage. L'operazione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

