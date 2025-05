Manna scatenato | si avvicina un altro colpo affare da 25 milioni

Manna scatenato: il Napoli si prepara a un importante colpo di mercato, con un affare da 25 milioni in arrivo. Con l'interesse per calciatori di alto profilo, come Kevin De Bruyne, il club azzurro dimostra le sue ambizioni e la volontà di rafforzare la squadra in vista delle sfide future.

Manna scatenato: è in arrivo un altro colpo per il Napoli, sempre più vicino l’acquisto di un giocatore per un affare da 25 milioni. Il Napoli ha subito mostrato le sue ambizioni sul calciomercato. Trattare calciatori del calibro di Kevin De Bruyne è un chiaro segnale di come questo club abbia oramai assunto un altro appeal: si tratterebbe di un vero e proprio colpo da sogno. Ma il belga potrebbe non essere l’unico acquisto ad effetto per i tifosi. Il ds Manna infatti continua a lavorare su più tavoli, puntando a rinforzare la squadra in ogni reparto. Napoli-Gutierrez, parti vicine: le ultime. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe entrata sempre più nel vivo la trattativa fra il Napoli e Miguel Gutierrez del Girona... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna scatenato: si avvicina un altro colpo, affare da 25 milioni

