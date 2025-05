Manila Esposito portento di eleganza agli Europei | può difendere tre titoli! E la novità della mista…

Manila Esposito ha brillato nella giornata inaugurale degli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia, confermando il suo talento e l'eleganza che la contraddistingue. Con la possibilità di difendere tre titoli e l'aggiunta della competizione mista, Manila si è piazzata al primo posto nel concorso generale individuale e nel corpo libero, evidenziando la sua straordinaria preparazione e versatilità.

Manila Esposito ha strabiliato nella prima giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica, catturando la scena nelle qualificazioni che hanno aperto la rassegna continentale in quel di Lipsia: primo posto nel concorso generale individuale, prima piazza al corpo libero, seconda posizione alla trave, quinto riscontro alle parallele asimmetriche. La 18enne capitana ha trascinato l’Italia verso la conquista della medaglia d’oro nella gara a squadre, qualificandosi per l’atto conclusivo sul giro completo e per tre finali di specialità. L’azzurra si era presentata in Germania da autentica principessa continentale, visto che lo scorso anno a Rimini aveva dettato legge tra all-around, 10 cm e quadrato, e avrà la possibilità di difendere i tre titoli nei prossimi giorni... 🔗 Leggi su Oasport.it