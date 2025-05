Manifestazione per Gaza e Palestina libere | è il giorno del corteo ecco il percorso

Oggi, 27 maggio, si svolgerà un corteo in solidarietà con il popolo palestinese, partendo alle 18 da piazza Oberdan e concludendosi in piazza Verdi. La manifestazione mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione drammatica nella striscia di Gaza, dove oltre 50 mila civili hanno perso la vita. Uniti, partecipanti e organizzatori chiedono giustizia e pace per la Palestina.

