Manifestazione nazionale per Gaza il 7 giugno annuncio delle opposizioni | “In piazza contro il massacro”

Il 7 giugno, Roma ospiterà una manifestazione nazionale indetta da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra per protestare contro il massacro a Gaza e denunciare "i crimini del governo Netanyahu". Uniti in piazza, i partiti di opposizione invitano alla mobilitazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione in Medio Oriente.

Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra lanciano la manifestazione unitaria per protestare contro il massacro a Gaza e "i crimini del governo Netanyahu": sarà il 7 giugno a Roma... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Manifestazione nazionale per Gaza il 7 giugno, annuncio delle opposizioni: “In piazza contro il massacro”

Approfondimenti da altre fonti

Due cortei, sinistra divisa su Israele; Il 7 giugno data probabile per la mobilitazione per Gaza di Pd, Movimento 5 Stelle e Avs; Manifestazione per Gaza, ipotesi 7 giugno a Roma; Gaza, centrosinistra verso manifestazione nazionale il 7 giugno per la Striscia - LaPresse. 🔗Cosa riportano altre fonti

Opposizioni annunciano manifestazione nazionale per Gaza il 7 giugno: “In piazza contro il massacro” - Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra lanciano la manifestazione unitaria per protestare contro il massacro a Gaza e "i crimini del governo ... 🔗Come scrive fanpage.it

Le opposizioni in piazza per Gaza. Manifestazione a Roma il 7 giugno - Dopo la mozione unitaria, Pd, M5s e Avs rilanciano. La nota congiunta di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni: "Mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza". 🔗Riporta ilfoglio.it

Manifestazione nazionale a Roma per fermare il massacro a Gaza - Appello di Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein per una mobilitazione contro i crimini del governo Netanyahu. 🔗Da quotidiano.net

Gaza in piazza per l'elettricità: Basta a forniture di 4 ore al giorno