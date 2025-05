Manifestazione nazionale a Roma per fermare il massacro a Gaza

Sabato 7 giugno, Roma ospiterà una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Un evento cruciale per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere azioni concrete, sostenuto da una mozione parlamentare unitaria. Un appello a tutte e tutti coloro che non possono rimanere indifferenti di fronte a questa grave situazione. Uniti per la pace e la giustizia in Medio Oriente.

Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Una piattaforma chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento. Facciamo appello tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo, mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza." Così in una nota Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein...

