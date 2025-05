Mamma incinta derubata della borsa con la cartella clinica | Ricompensa a chi la trova

Una futura mamma di Treviso, giunta al nono mese di gravidanza, ha subito un furto che ha scosso la sua tranquillità: le è stata rubata la borsa contenente importanti cartelle cliniche. L'episodio, avvenuto a Pordenone, l'ha costretta a un ricovero ospedaliero. Il marito ha deciso di fare appello alla comunità, offrendo una ricompensa per chi riuscisse a recuperare i documenti vitali.

🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Mamma incinta derubata della borsa con la cartella clinica: «Ricompensa a chi la trova»

