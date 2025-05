Maltempo forte vento e pioggia torrenziale nel Pavese

Una violenta perturbazione atmosferica ha colpito la provincia di Pavia nelle prime ore del 27 maggio 2025, portando forti raffiche di vento e piogge torrenziali. I comuni della zona hanno subito gravi disagi a causa di intensi temporali, con danni e interventi dei vigili del fuoco già segnalati. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per gestire le conseguenze del maltempo.

Pavia, 27 maggio 2025 – Una violenta perturbazione atmosferica caratterizzata da forti raffiche di vento e intense precipitazioni si è abbattuta nelle prime ore di questa mattina sulla provincia di Pavia. In diverse zone del territorio si sono registrati forti temporali. Il comune maggiormente interessato è San Genesio e Uniti, che si trova a pochi chilometri dal capoluogo, dove i vigili del fuoco stanno operando ininterrottamente per far fronte alle numerose richieste di intervento. Le squadre del comando provinciale di Pavia sono impegnate in operazioni di prosciugamento, rimozione di ostacoli perché ci sono alberi e rami pericolanti, oltre alla gestione di danni causati da infiltrazioni e allagamenti...

