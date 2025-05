Maltempo a Milano notte di temporali in città | caduti 20 mm di pioggia timori per il Lambro

Nella notte tra il 2 e il 4, Milano ha subito un violento temporale, con circa 20 mm di pioggia che hanno sollevato preoccupazioni per il livello del fiume Lambro. Le autorità hanno già attivato vasche mobili per gestire l'emergenza. Scopri di più su quanto accaduto e le misure adottate.

Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano tra le 2 e le 4 di notte. Sono caduti circa 20 mm di pioggia. Il livello del Lambro è preoccupante, ma sono state disposte vasche mobili in città... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Maltempo a Milano, notte di temporali in città: caduti 20 mm di pioggia, timori per il Lambro

