Maltempo a Milano l' allerta meteo è ancora attiva | le previsioni

Dopo un violento temporale notturno, Milano rimane sotto allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha attivato il livello di allerta a partire da lunedì, e le previsioni indicano ulteriori condizioni di maltempo anche per la giornata di martedì. Scopriamo i dettagli e le raccomandazioni per la popolazione.

Dopo il temporale notturno, anche nella giornata di martedì prosegue l'allerta meteo a Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato fin da lunedì un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, che si protrae fino alle ore 14 martedì...

