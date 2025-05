Malattie rare polmonari Buccioli presidente della Federazione

Matteo Buccioli, forlivese e da anni attivo nel settore delle malattie polmonari, è stato eletto nuovo presidente della Federazione Italiana Ipf e Malattie Rare Polmonari (Fimarp). Questo incarico rappresenta un'importante opportunità per consolidare la collaborazione tra le principali organizzazioni italiane dedicate alla ricerca e al sostegno delle persone affette da queste patologie.

Il forlivese Matteo Buccioli è stato eletto presidente della Federazione Italiana Ipf e Malattie Rare Polmonari (Fimarp), realtà del terzo settore che riunisce le principali organizzazioni italiane impegnate nel settore. Dal 2017, Matteo Buccioli guida l'Associazione Morgagni Malattie Polmonari (Ammp), ruolo assunto dopo il passaggio di testimone con Venerino Poletti, direttore del reparto di Pneumologia dell'ospedale Morgagni - Pierantoni. "Porterò la mia esperienza professionale e quella maturata in Ammp all'interno della Federazione per rafforzare la collaborazione con le realtà impegnate nel sostegno a pazienti e caregiver, promuovendo prevenzione e sensibilizzazione – dichiara il presidente –...

