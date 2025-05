Make in Italy Meloni arringa gli industriali | Pensiamo in grande sfidiamo il mondo vinciamo insieme

Giorgia Meloni lancia un'appassionata arringa agli industriali italiani, esortandoli a puntare in alto con il progetto "Make it in Italy". In un momento storico cruciale, la premier invita a sfidare il mondo e a unire le forze per valorizzare l'industria nazionale, enfatizzando l'importanza dell'orgoglio e della resilienza. Il messaggio è chiaro: insieme si può vincere e rilanciare il Made in Italy.

Non è “ Make America Great Again “, come lo slogan che ha fatto la fortuna di Donald Trump, ma poco ci manca: “ Make it in Italy “, pronunciato da Giorgia Meloni al cospetto degli industriali, ha comunque il sapore dell’orgoglio nazionale e va nella stessa direzione: “Il governo continuerà a fare tutto quello che può per creare le condizioni affinchè sempre più aziende e investitori scelgano la nostra nazione per produrre. Intendiamo lavorare anche per rafforzare il nostro ‘made in ‘, la capacità del nostro tessuto produttivo di creare prodotti che non hanno uguali e mettendo insieme le due cose il messaggio che vogliamo lanciare all’Europa e al mondo intero è Make in Italy”... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Make in Italy”. Meloni arringa gli industriali: “Pensiamo in grande, sfidiamo il mondo, vinciamo insieme”

