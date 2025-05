Maioli Credit Agricole | Non faremo operazioni ostili al governo noi guardiamo al lungo termine | siamo osservatori del risiko in atto

Giampiero Maioli, Presidente di Credit Agricole, sottolinea l'impegno della banca per un'operatività sostenibile nel lungo termine, evitando manovre ostili. Commentando il panorama del settore, evidenzia come le banche di credito cooperativo stiano guadagnando quote di mercato in un momento di difficoltà per altre istituzioni, riflettendo un cambiamento significativo nel rischio competitivo attuale.

L'intervento di Giampiero Maioli, Presidente di Credit Agricole: "Quando si lascia uno spazio lo si occupa: le banche di credito cooperativo stanno aumentando quote di mercato dove altri stanno chiudendo, questo è il dato di realtà" Giampiero Maioli, Presidente di Credit Agricole, in occasion... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maioli (Credit Agricole): "Non faremo operazioni ostili al governo, noi guardiamo al lungo termine: siamo osservatori del risiko in atto"

