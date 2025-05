Mahmoud Mohamed | commozione e tensione al corteo del Corvetto per ricordare il giovane morto in scooter

Milano, 27 maggio 2025 – Il quartiere Corvetto ha vissuto una serata di intensa commozione e profonda tensione durante il corteo per commemorare Mahmoud Mohamed, il giovane tragicamente scomparso in scooter. La manifestazione ha unito le persone, rievocando il dolore per due vite spezzate prematuramente e evidenziando il forte legame tra le comunità di diverse origini che si ritrovano a condividere il lutto.

Milano, 27 maggio 2025 – Un filo luttuoso che unisce i destini di due ragazzi andati via troppo presto, a prescindere dalle vicende che hanno portato alle loro morti. Il Corvetto, quartiere di Milano ad alto tasso di presenza straniera, ha ricordato questa sera, martedì 27 maggio, Mahmoud Mohamed, il 20enne morto la notte del 21 maggio, schiantandosi in scooter contro un semaforo in via Cassano d'Adda, dopo aver incrociato una volante della polizia lungo viale Ortles. Unendolo nella commemorazione di un’altra vittima, scomparsa in circostanze simili anche se non uguali, ovvero l’amico Ramy Elgaml, deceduto nell’inverno scorso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mahmoud Mohamed: commozione e tensione al corteo del Corvetto per ricordare il giovane morto in scooter

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dolore e tensione a rozzano dopo la morte di mahmoud mohamed in incidente stradale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mahmoud Mohamed come Ramy Elgaml, muore a 21 anni in scooter: «Stava scappando dalla polizia». Tensione in ospedale con parenti e amici - Sembrava la replica della sciagura occorsa a Ramy Elgaml, il 19enne morto in moto durante un inseguimento con i carabinieri lo scorso 24 novembre, ma nonostante più d'una analogia ... 🔗Da msn.com

L'incidente a Corvetto: la tragica fine di Mahmoud Mohamed e il dolore di una comunità - Nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2025, Mahmoud Mohamed, 21 anni, di origine libica e residente a Brembate (BG), è deceduto in seguito a un incidente stradale nel quartiere Corvetto di Milano. Seco ... 🔗Scrive informazione.it

Milano, era amico di Ramy Elgaml il 20enne Mahmoud Mohamed, morto in scooter al Corvetto: ha accelerato dopo aver visto la polizia e si è schiantato - Il ragazzo, alle 3.30 di notte, è finito contro il palo di un semaforo. Abitava al Corvetto e frequentava il 19enne egiziano morto a novembre al termine di un lungo inseguimento ... 🔗Si legge su msn.com