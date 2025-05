Magnanelli Juventus sorpresa dalla Continassa | lui al posto di Tudor al Mondiale per Club? Lo scenario sulla panchina

Nell'ultimo sviluppo riguardante la panchina della Juventus, si profilano sorprese dalla Continassa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Magnanelli emerge come possibile sostituto di Tudor al Mondiale per Club. Scopriamo insieme quali sono le prospettive e le implicazioni di questo nuovo scenario per il club bianconero.

Magnanelli Juventus, sorpresa dalla Continassa: lui al posto di Tudor al Mondiale per Club? Il nuovo scenario sulla panchina bianconera. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Tudor che stando anche alle parole del suo agente dovrebbe guidare i bianconeri al prossimo Mondiale per Club. In queste ultimissime ore è emerso però uno scenario a sorpresa: se l’attuale tecnico dovesse trovare una panchina nelle prossime due settimane la Vecchia Signora potrebbe ripiegare su una soluzione interna temporanea in attesa che Conte si liberi dal Napoli: si tratta di Magnanelli, allenatore della Juve Primaver a... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Magnanelli Juventus, sorpresa dalla Continassa: lui al posto di Tudor al Mondiale per Club? Lo scenario sulla panchina

Cosa riportano altre fonti

