magazzini generali | maxi evento con inter–psg in diretta

Milano diventa il palcoscenico di un evento imperdibile: il 31 maggio, i Magazzini Generali ospitano una serata di sport, gastronomia e musica in diretta, in concomitanza con l'attesissimo match amichevole tra Inter e Paris Saint-Germain. Un'opportunità unica per vivere l'emozione del calcio in un'atmosfera vibrante e festosa. Preparati per un'esperienza indimenticabile!

Milano – Sabato 31 maggio, i Magazzini Generali si preparano ad accogliere il pubblico per una serata di sport e intrattenimento che unisce calcio, gastronomia e musica. In occasione dell'attesissimo match amichevole Inter vs Paris Saint-Germain, la storica location milanese offrirà una...

