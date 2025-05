Mafia pubblicata relazione DIA su attività svolta nel 2024 evoluzione delle cosche e come si infiltrano nel territorio - DOCUMENTO

La Relazione della Direzione Investigativa Antimafia del 2024 offre un'analisi dettagliata dell'evoluzione delle cosche mafiose e delle loro infiltrazioni nei territori. Il documento esamina le attività svolte per contrastare queste dinamiche, e include un focus sul crescente fenomeno delle babygang, evidenziando come la criminalità organizzata si adatti alle nuove sfide sociali e territoriali.

Nella relazione presenti l'analisi dell'evoluzione delle mafie e delle loro infiltrazioni nel territorio, il report delle attività svolte, e anche un focus sul fenomeno delle babygang E’ stata pubblicata la Relazione sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa An... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mafia, pubblicata relazione DIA su attività svolta nel 2024, evoluzione delle cosche e come si infiltrano nel territorio - DOCUMENTO

Approfondimenti da altre fonti

A Milano la mafia è una e trina: la maxinchiesta Hydra può diventare un nuovo maxiprocesso alla criminalità al Nord; La Relazione della Dia, corruzione e mafia: enti locali vulnerabili alla criminalità; Cremona e le mafie: zona grigia da esplorare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mafia, Dia: "Cresce interesse 'ndrangheta per il controllo delle grandi opere pubbliche" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mafia, Dia: 'Cresce interesse 'ndrangheta per il controllo delle grandi opere pubbliche' ... 🔗Si legge su tg24.sky.it

La Relazione della Dia, corruzione e mafia: enti locali vulnerabili alla criminalità - AVELLINO- Il vero rischio in Irpinia e’ che la camorra entri oltre che nei meccanismi e nelle dinamiche economiche legali anche nella pubblica amministrazione, dove non mancano anche esempi di propens ... 🔗Lo riporta irpinianews.it

La nuova geografia della mafia in italia raccontata dalla relazione 2024 della dia - La relazione 2024 della Direzione Investigativa Antimafia evidenzia la trasformazione delle mafie in imprese criminali con alleanze trasversali, infiltrazioni economiche e corruzione diffuse in Italia ... 🔗Scrive gaeta.it

MAFIA, PUBBLICATA LA RELAZIONE SEMESTRALE DELLA DIA