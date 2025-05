Mafia la relazione dalla Dia | Cresce l’interesse della ‘ndrangheta nel controllo delle grandi opere pubbliche

L’ultimo rapporto dalla DIA evidenzia un crescente interesse della ‘ndrangheta nel controllo delle grandi opere pubbliche. A differenza di altre mafie tradizionali, la ‘ndrangheta si distingue per una straordinaria versatilità tattica che le permette di adattarsi a diversi contesti operativi, consolidando così la sua influenza nel panorama affaristico e imprenditoriale. Questo fenomeno solleva interrogativi critici sulla sicurezza e sulla legalità nell'ambito delle opere pubbliche.

Rispetto ad altre matrici mafiose tradizionali, la ‘ndrangheta manifesta “una versatilità tattica straordinaria, che le consente di adattarsi ai molteplici contesti in cui opera”. Organizzazione mafiosa calabrese che si distingue per la “pervicace vocazione affaristico? imprenditoriale e per il ruolo di protagonista di rilievo nell’ambito del narcotraffico internazionale “. È quanto scrive la Direzione investigativa antimafia (diretta dal generale della Guardia di Finanza Michele Carbone ) nella sua relazione sull’attività svolta nel 2024 e presentata oggi nella sede della Stampa estera. Il “controllo delle grandi opere” – Cosche calabresi che “avrebbero evidenziato un crescente interesse nel controllo delle grandi opere pubbliche e nella gestione delle risorse economiche degli enti locali, come nel caso delle aziende ospedaliere o dei servizi di raccolta rifiuti “... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it