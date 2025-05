Mafia in Italia | un confronto dedicato ai giovani

Il 27 maggio 2025, per commemorare la strage di Capaci e le vittime tra cui il Giudice Falcone, si è svolto a Firenze un evento dal titolo “Mafia in Italia”, rivolto ai giovani. Presso la Biblioteca Spadolini Nuova Antologia, si è discusso dell'importanza di educare le nuove generazioni sulla lotta alla mafia e sull'eredità del coraggio di chi ha opposto resistenza a questa cultura di violenza e corruzione.

Firenze, 27 maggio 2025 - Nel giorno della strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, è stato acceso un focus dedicato ai giovani dal titolo “Mafia in Italia”, negli spazi della Biblioteca Spadolini Nuova Antologia di Firenze. Il convegno, organizzato dalla Fondazione Medici F3 e dal Movimento Repubblicani Europei in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ha inteso approfondire come la mafia stia estendendo la propria presenza nella società del nostro Paese, infiltrandosi nel mondo degli affari tanto al sud quanto al nord della Penisola... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mafia in Italia: un confronto dedicato ai giovani

Approfondimenti da altre fonti

Far emergere il reato di apologia della mafia: l’appello di daniela di maggio a caivano durante l’evento di fratelli d’italia; Apre a palermo il museo del presente dedicato a giovanni falcone e paolo borsellino nel 33mo anniversario della strage di capaci; Arianna meloni e il dibattito sul regime 41 bis: critiche alla sinistra sulle visite ai detenuti mafiosi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Storia della mafia italiana dalle origini fino a oggi - C’era una volta Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Le origini della mafia in Italia hanno i colori e le atmosfere di un romanzo d’avventura: uomini vestiti di nero che indossano mantelli durante il giuram ... 🔗esquire.com scrive

“Stato e Mafia a confronto”: a Sarule l’ex magistrato Antonio Ingroia - Michele 13, si terrà un incontro pubblico su "Stato e mafia a confronto". Un momento di riflessione su uno dei temi più controversi e oscuri della storia italiana recente. L’evento vedrà la ... 🔗Come scrive unionesarda.it

Mafia, giustizia e il caso Monreale, gli studenti a confronto col procuratore De Lucia - PALERMO (ITALPRESS) – Le azioni di contrasto alla mafia come punto di partenza per ... chi deve essere perseguito penalmente e chi no. In Italia dopo la seconda guerra mondiale si è deciso ... 🔗Secondo msn.com

Io no commento #riina #mafia #corleone #maxiprocesso #buscetta #palermo #sicilia