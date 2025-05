Mafia a Bari gli affari ' spartiti' fra 4 clan | la mappa delle zone d' influenza in città

L'analisi della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) sul crimine organizzato a Bari rivela una mappa dettagliata delle zone d'influenza di quattro clan predominanti. Questa fotografia della mafia locale, emersa nel secondo semestre del 2024, mette in luce gli affari spartiti tra le famiglie, evidenziando la complessità e la radicata presenza della criminalità nel capoluogo pugliese.

Il capoluogo pugliese spartito in zone d'influenza dai quattro clan egemoni sul terriitorio: è questa la fotografia del crimine organizzato a Bari tracciata nella relazione della Dia, relativa al secondo semestre del 2024. La città, come emerge da inchieste e operazioni effettuate dalle forze...

