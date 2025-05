Madri in guerra | così i frati cappuccini aiutano le ucraine che perdono i figli in battaglia

Nel contesto drammatico della guerra in Ucraina, i frati cappuccini si impegnano a sostenere le madri che perdono i figli in battaglia. Oggi inizia "La voce dei buoni", una rubrica dedicata a storie di bontà che illuminano il mondo, spesso oscurato da eventi tragici. Scopriremo come piccoli gesti possano riportare un sorriso, anche in tempi bui, attraverso attività come il disegno.

Parte oggi La voce dei buoni, una rubrica per raccontare storie “ad alta intensità di bene”, in ogni ambito. Perché il bene esiste, è ovunque, ma è meno visibile del male: serve, con urgenza, dargli voce. “Vedere un sorriso sui volti di queste madri dopo aver imparato a disegnare un gatto o un vaso di fiori attraverso insegnanti di arte, o mentre giocano con i cani adibiti alla pet therapy è qualcosa che mi ha commosso. Così come vederle lentamente un poco rinascere, ricominciare a truccarsi, mettere lo smalto”. Fr. Carlo Maria Chistolini è un frate cappuccino, missionario per oltre dieci anni in Amazzonia e responsabile della fondazione Assisi Missio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Madri in guerra: così i frati cappuccini aiutano le ucraine che perdono i figli in battaglia

VINCITORE CATEGORIA BECCHI