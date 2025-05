Madre insegna alla figlia a non essere schizzinosa ma poi si pente | “Ora vuole ostriche e caviale”

Una mamma della Florida condivide la sua sorprendente esperienza su come ha trasformato la figlia di cinque anni in una piccola buongustaia. Dall'averla educata a non essere schizzinosa, ora si ritrova a desiderare ostriche e caviale, ma si chiede se abbia esagerato nella sua richiesta di una bambina con palati più aperti. Scopriamo la sua storia e le conseguenze inaspettate di questa scelta.

Una mamma della Florida ha raccontato sui social di aver trasformato la figlia in una buongustaia dai gusti ricercati: a soli cinque anni mangia ostriche, caviale e pezzi di carne pregiati: "Forse ho pregato un po’ troppo per avere una figlia che non fosse schizzinosa col cibo"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Madre insegna alla figlia a non essere schizzinosa, ma poi si pente: “Ora vuole ostriche e caviale”

