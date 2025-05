Macron schiaffeggiato dopo il video spunta il labiale di Brigitte | Stai lontano perdente

Un video virale ha catturato un momento inaspettato tra Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Trogneux, suscitando polemiche e imbarazzi all'Eliseo. Mentre il presidente francese scendeva dall’aereo ad Hanoi, un gesto di Brigitte ha sollevato interrogativi, con il labiale "stai lontano, perdente" che ha attirato l'attenzione. Scopriamo cosa è successo realmente e le reazioni che ne sono seguite.

Altro che un momento di complicità tra Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Trogneux. La nota imbarazzata dell’Eliseo, dopo il video virale che immortala monsieur le president ricevere una mano in faccia dalla consorte sulla scaletta dell’aereo appena atterrato ad Hanoi in Vietnam, non tiene. Lo staff di Macron ha subito cercato di smontare le polemiche alimentate dalle immagini sul web che hanno fatto il giro del mondo. “È  stato un momento di vicinanza. Non basta per dare ai complottisti qualcosa su cui discutere”, ha tagliato corto lo staff presidenziale. Lo stesso Macron, in conferenza stampa ha commentato l’accaduto definendo esagerati teorie e commenti sul caso... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Macron schiaffeggiato, dopo il video spunta il labiale di Brigitte: “Stai lontano, perdente”

