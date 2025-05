Macron schiaffeggiato dalla moglie | il video dello schiaffo è virale ma cosa c’è di vero?

Durante la recente visita ufficiale in Vietnam, il presidente francese Emmanuel Macron è stato al centro di una controversia mediatica dopo che un video, in cui la moglie gli dà uno schiaffo, è diventato virale. Questo episodio ha rapidamente sorpassato le tematiche politiche, sollevando interrogativi su cosa sia realmente accaduto e sul significato dietro quel gesto inatteso. Analizziamo i fatti e le reazioni scaturite dall'incidente.

La visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron in Vietnam si è aperta con un momento destinato a oscurare ogni discorso politico. Prima ancora dell’inizio del protocollo ufficiale, l’arrivo della coppia presidenziale all’aeroporto ha scatenato una tempesta mediatica. Un video diventato virale in poche ore mostra Brigitte Macron compiere un gesto ambiguo nei confronti del marito appena scesi dall’aereo presidenziale. Quello che per alcuni è un semplice tocco, per altri è un inequivocabile schiaffo in pieno volto. Le immagini, poco chiare ma potenti sul piano simbolico, hanno fatto impazzire i social, aprendo un dibattito tra chi vi ha letto una crisi coniugale e chi, invece, sospetta una messinscena orchestrata... 🔗 Leggi su Donnapop.it