Macron | la Francia non vuole essere dipendente da Cina o Stati Uniti

Emmanuel Macron, in visita in Vietnam, Indonesia e altri Paesi asiatici, propone una "terza via" per l'Europa, ribadendo l'intenzione della Francia di non dipendere né dalla Cina né dagli Stati Uniti. L'iniziativa mira a promuovere una maggiore autonomia europea in un contesto globale caratterizzato da tensioni crescenti tra le due superpotenze, cercando nuove opportunità di cooperazione in Asia.

Hanoi, 27 mag. (askanews) - Proporre una "terza via" tra Stati Uniti e Cina, una via francese e per estensione europea, in una regione che vive in modo particolarmente diretto la crescente conflittualità fra le due superpotenze. E' l'obiettivo del viaggio di Emmanuel Macron in Vietnam, Indonesia e Singapore, cominciato da Hanoi, dove ha incontrato il presidente vietnamita Luong Cuong e firmato intese commerciali che delle fonti citate da Euronews hanno stimato a un valore di 5,3 miliardi di euro, in particolare nei settori dell'energia, dei satelliti per l'osservazione della Terra, dei vaccini e delle ferrovie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: la Francia non vuole essere dipendente da Cina o Stati Uniti

