Macron e lo schiaffo di Brigitte | come un video ha zittito la missione francese in Asia

Nell'articolo "Macron e lo schiaffo di Brigitte", esploriamo come un video virale abbia distolto l'attenzione dalla missione strategica di Macron in Vietnam. Tra meme, teorie complottiste e interpretazioni del labiale, la sigla di accordi dal valore di 7 miliardi di euro è stata oscurata, rivelando le sfide della comunicazione politica nell'era dei social media.

Tra meme, teorie complottiste e letture del labiale, la missione strategica di Macron in Vietnam √® stata messa in secondo piano. Eppure, gli accordi siglati hanno un valore stimato di 7 miliardi di euro L'articolo Macron e lo schiaffo di Brigitte: come un video ha zittito la missione francese in Asia proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Macron e lo schiaffo di Brigitte: come un video ha zittito la missione francese in Asia

Approfondimenti da altre fonti

Schiaffo di Brigitte a Macron. Complicit√† o litigio? (VIDEO); Le mani di Brigitte Macron in faccia al marito presidente: Litigavano? Scherzavano?; Il video di Brigitte Macron che d√† uno schiaffetto in faccia al marito; Macron e lo ¬ęschiaffo¬Ľ di Brigitte sull'aereo presidenziale. La lite, il video virale e la smentita: ¬ęStavamo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Schiaffo di Brigitte a Macron. Complicità o litigio? (VIDEO) - AGI - "Complicità" o "litigio": è la domanda che circola da ore dopo la diffusione di un video diventato virale in cui Brigitte Macron colpisce al volto il marito, nel momento in cui si apre il portel ... 🔗Secondo msn.com

Cosa è successo a Macron? Lo schiaffo di Brigitte e le polemiche. L‚ÄôEliseo parla di scherzo tra coniugi, ma esplode il caso - Cosa è successo a Macron? Video virale nel quale il presidente francese sembrerebbe prendere uno schiaffo dalla moglie Brigitte. Via alla polemica ... 🔗Si legge su mam-e.it

Macron, "stai lontano...": cosa ha detto Brigitte dopo lo schiaffo? L'analisi del labiale - L'arrivo del presidente francese, Emmanuel Macron, in Vietnam è stato un po' turbolento. E non per le condizioni atmosferiche. Quando ... 🔗Riporta iltempo.it