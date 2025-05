Macron e il presunto schiaffo dalla moglie Brigitte | la verità dell’Eliseo

Nel cuore della storia d'amore tra Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux, un recente episodio ha fatto scalpore: un video dall'aeroporto di Hanoi, Vietnam, dove si vede il presidente francese coinvolto in un presunto battibecco con la moglie. La situazione ha suscitato ilarità e polemiche sui social e nei media, portando a interrogarsi sulla verità dietro le immagini e sulla dinamica della loro relazione.

La storia d’amore tra Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux è una delle più discusse nel panorama politico internazionale. L’ultimo episodio che ha attirato l’attenzione dei media riguarda un video girato all’aeroporto di Hanoi, Vietnam. Le immagini mostrano il presidente francese sorridente in cima alla scaletta dell’aereo, seguito da un gesto ambiguo di Brigitte verso di lui. La storia d’amore tra Macron e la moglie Brigitte. La relazione amorosa tra il premier francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte è una delle più discusse del mondo politico. Iniziata in modo non convenzionale, quando lui era studente e lei insegnante, la loro relazione ha superato il tempo e le convenzioni sociali per diventare un simbolo di intesa oltre i protocolli ufficiali... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Macron e il presunto schiaffo dalla moglie Brigitte: la verità dell’Eliseo

Approfondimenti da altre fonti

Macron sul presunto schiaffo da Brigitte: Stavamo scherzando; Macron e Brigitte: smentita la lite sull’aereo; “Brigitte Macron schiaffeggia il marito sull’aereo”. La replica dell’Eliseo; Macron nega il litigio con la moglie: Stavamo scherzando. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Macron, schiaffo da Brigitte sull’aereo presidenziale? Il video choc - Lite in volo con Brigitte? Un video subito diventato virale mostra il momento in cui, all’arrivo dell’aereo presidenziale in Vietnam, Macron sembra essere stato colpito da uno schiaffo. 🔗Lo riporta notizie.it

Macron schiaffeggiato dalla moglie: il video dello schiaffo è virale, ma cosa c’è di vero? - Macron è stato schiaffeggiato dalla moglie? Il video del presunto schiaffo sta facendo il giro del web, ma la verità non è scontata. 🔗Riporta donnapop.it

Che cosa succede tra Macron e la moglie Brigitte: lei gli ha dato uno schiaffo? L'ipotesi della lite e la versione ufficiale - Ad attirare l’attenzione è stato il gesto di Brigitte Macron: non appena si è aperto il portellone dell’aereo presidenziale, la sua mano si è alzata e ha toccato con decisione il volto del marito. Ma ... 🔗Si legge su vanityfair.it

