Macron e il labiale della moglie Brigitte dopo lo schiaffo | cosa avrebbe detto

Durante la recente visita diplomatica ad Hanoi, il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso da un incidente inaspettato: un video virale mostra il momento in cui riceve uno schiaffo da un uomo mentre interagisce con la folla. Ma l'attenzione si sposta anche sulla reazione della moglie Brigitte. Cosa ha realmente detto in quel momento? Scopriamo insieme i dettagli di questa curiosa situazione.

Volano schiaffi in casa Macron. Ma cosa è successo davvero? Il presidente francese è atterrato lunedì 26 maggio ad Hanoi, in Vietnam, per una visita diplomatica. A prendere la scena è stato tuttavia un video, diventato in poco tempo virale, che mostra il capo di Stato mentre riceve una manata al... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Macron e il labiale della moglie Brigitte dopo lo schiaffo: cosa avrebbe detto

