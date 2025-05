Maccarone | Il Milan un rimpianto Capello mi massacrava Ecco un aneddoto

Massimo Maccarone, ex calciatore, rivela aneddoti sui suoi tempi al Milan, un’esperienza caratterizzata da rimpianti e sfide. Nonostante il prestigioso club, Maccarone non ha mai avuto l'opportunità di esordire in campo, e ricorda con nostalgia le pressioni dell'allenatore Capello, che lo metteva costantemente alla prova. Scopri di più su questi momenti significativi nella sua carriera.

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua parentesi al Milan, con cui non ha mai esordito... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maccarone: “Il Milan un rimpianto. Capello mi massacrava. Ecco un aneddoto”

