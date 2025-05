Mabù a San Bonifacio | cucina fusion creatività e atmosfera contemporanea

Situato a San Bonifacio, in provincia di Verona, Mabù si distingue per la sua cucina fusion che unisce creatività e ingredienti innovativi. Con un'atmosfera contemporanea e un ambiente intimo, questo locale offre un'esperienza culinaria unica, curata nei minimi dettagli e pensata per stupire i palati più esigenti. Scopriamo insieme cosa rende Mabù un must per gli amanti della buona tavola.

