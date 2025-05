Ma che film la vita!

Lecco si appresta a vivere un'estate all'insegna della settima edizione del cineforum "Ma che film la vita!". Dal 10 giugno al 21 luglio 2025, piazza Garibaldi si trasformerĂ in un suggestivo cinema sotto le stelle, offrendo a tutti gli appassionati una serie di proiezioni imperdibili. L'iniziativa promette di unire cinema e comunitĂ , creando momenti di condivisione e cultura all'aperto.

Lecco si prepara a vivere un'altra estate di grande cinema sotto le stelle. Torna infatti il cineforum estivo "Ma che film la vita!", giunto alla sua settima edizione complessiva e alla sesta nel formato estivo, che animerĂ piazza Garibaldi dal 10 giugno al 21 luglio 2025.

