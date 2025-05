M O Pd-M5s-Avs | basta complicità il 7 giugno in piazza per Gaza

Il 7 giugno, Roma ospiterà una grande manifestazione nazionale promossa da Pd, M5s e Avs per sostenere Gaza. I leader Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein invitano cittadini e cittadine a unirsi per chiedere la fine del massacro del popolo palestinese. L'iniziativa mira a sollevare consapevolezza e mobilitare la solidarietà a favore dei diritti umani in un contesto di crisi.