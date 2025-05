Lutto a Mediaset morta Sabrina Giuliodori moglie del vicedirettore dell' informazione Il gesto di Berlusconi

Un tragico annuncio ha segnato la giornata di Mediaset: è scomparsa Sabrina Giuliodori, moglie del vicedirettore dell'informazione Andrea Delogu. La notizia è stata comunicata in diretta durante Mattino Cinque da Federica Panicucci, che ha espresso la vicinanza della redazione al collega in questo difficile momento. Un gesto di solidarietà che sottolinea l'unità e il supporto all'interno del network.

È morta Sabrina Giuliodori, moglie del vicedirettore di Mediaset Andrea Delogu. Lo ha annunciato in diretta, a Mattino Cinque, Federica Panicucci nei minuti di chiusura della puntata del 27 maggio: "Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lutto a Mediaset, morta Sabrina Giuliodori moglie del vicedirettore dell'informazione. Il gesto di Berlusconi

