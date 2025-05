L’uso della droga tra violenza e anche pericolo per la salute

Il 14 marzo si è verificato un grave episodio di violenza ai danni di uno studente di terza media, scatenato da contesti legati all'uso di droghe. In questo articolo esploreremo l’incidenza della droga sulla salute e sulle dinamiche sociali, analizzando l’incidente che ha coinvolto un uomo di cinquant’anni sorpreso a fumare marijuana in pubblico, un segnale allarmante delle problematiche diffuse nella nostra comunità.

Il 14 marzo è stato commesso un gravissimo atto di violenza nei confronti di uno studente di terza media, nostro compagno di classe. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno prima, un signore sui cinquant’anni, era stato segnalato per aver fumato marijuana al Play Park, di Osimo Stazione dove solitamente circolano dei ragazzini. Il giorno dopo questa segnalazione, ne è arrivata un’altra, sempre nei suoi confronti, ma stavolta molto più grave. Il nostro compagno si è recato la sera in questo Play Park in motorino, ignaro della segnalazione del giorno prima. Tutto stava andando bene fino a quando questo strano signore è arrivato e ha iniziato a scuotere violentemente la testa del ragazzo attraverso la visiera del casco di sicurezza che indossava... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’uso della droga tra violenza e anche pericolo per la salute

