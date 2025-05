L' Upi Marche al Villaggio della legalità risponde agli studenti che chiedono | Cosa possiamo fare per contrastare la mafia?

Il 23 maggio, Isola del Piano ha ospitato un'importante iniziativa dell'Upi Marche al Villaggio della Legalità, in coincidenza con il 23° anniversario della strage di Capaci. In un contesto significativo, gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su come contrastare la mafia, ricevendo risposte e spunti da esperti e rappresentanti dell'associazione. Un evento che ha messo al centro l'impegno per la legalità e la giustizia sociale.

ISOLA DEL PIANO – Giornata quantomai intensa e particolare quella vissuta lo scorso 23 maggio a Isola del Piano, in provincia di Pesaro-Urbino, dove l'Upi Marche ha tenuto il proprio consiglio direttivo nel Villaggio della legalità. Data e luogo non casuali visto che ricorreva il 23esimo...

