L' Upi Marche al Villaggio della legalità risponde agli studenti che chiedono | Cosa possiamo fare per contrastare la mafia?

Il 23 maggio, a Isola del Piano, l'Upi Marche ha riunito il consiglio direttivo nel Villaggio della Legalità per rispondere alle domande degli studenti su come combattere la mafia. Questa giornata ha segnato il 23esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, sottolineando l'importanza dell'impegno civico e della legalità tra le nuove generazioni.