L' uomo forte

Ciò che stupisce non è tanto Macron preso a sberloni dai francesi, poi da Trump e poi dalla moglie-marito. Ma che nessuna associazione femminista si sia indignata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'uomo forte

Ne parlano su altre fonti

La girlboss ha fallito: le nuove donne maschiliste; Malato e indebitato, ecco come ottenere una forte riduzione del debito: chi può chiederlo e come fare; A Budapest la piazza della protesta torna a riempirsi; I 10 migliori bagnoschiuma per uomo approvati dai dermatologi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'uomo forte - Ciò che stupisce non è tanto Macron preso a sberloni dai francesi, poi da Trump e poi dalla moglie-marito. Ma che nessuna associazione femminista si sia indignata ... 🔗Secondo ilgiornale.it

Dabaiba fa fuori Ghnewa e prova a fare “l'uomo forte” di Tripoli - La capitale libica si trasforma in un campo di battaglia per una notte, ridisegnando la mappa del potere nell'ovest del paese. Il premier ora punta a prendere Mitiga ... 🔗Segnala ilfoglio.it

La dieta dell’uomo più forte al mondo costa 14mila euro: mangia una mucca intera e non beve acqua - The Moose, l'alce, è il soprannome del 29enne canadese, Mitchell Hooper, che consuma 6 mila e 200 calorie al giorno e mangia di tutto ... 🔗Da fanpage.it

Obiageri