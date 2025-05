L' uomo con la macchina da presa e Le mani sulla città in programma a èStoria Film Festival 2025

È iniziato a Èstoria Film Festival 2025 il richiestissimo segmento "L'uomo con la macchina da presa e le mani sulla città", con un'apertura straordinaria: la proiezione del leggendario Metropolis di Fritz Lang, che ha registrato il tutto esaurito. Fino al 1° giugno, il festival offrirà una selezione di pellicole storiche e di grande impatto visivo, celebrando il potere del cinema nel raccontare la storia.

Al via ieri con il capolavoro di Fritz Lang Metropolis, la sezione cinematografica del festival di storia di proseguirà fino al 1° giugno; ecco il programma. Dopo l'apertura di ieri, che ha registrato il tutto esaurito con la proiezione di Metropolis, capolavoro dell'espressionismo diretto da Fritz Lang, entra nel vivo la quinta edizione di èStoria film festival, in corso fino al 1° giugno presso il Kinemax di Gorizia. La manifestazione che riporterà sul grande schermo classici intramontabili, così come film più recenti, nei quali le città non solo fanno da sfondo alla trama, ma ne sono protagoniste, oggi prevede la proiezione, alle 20, di The girl with the needle di Magnus von Horn (2024) introdotto e commentato da Line Langebek Knudsen e Paolo Lughi... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'uomo con la macchina da presa e Le mani sulla città in programma a èStoria Film Festival 2025

Ne parlano su altre fonti

L'uomo con la macchina da presa e Le mani sulla città in programma a èStoria Film Festival 2025; Massimo, il 75enne rapinato al parco del Portello: “Una presa bestiale per il collo, ero in balìa di due banditi. Terrore in pieno giorno”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L'uomo con la macchina da presa e Le mani sulla città in programma a èStoria Film Festival 2025 - Al via ieri con il capolavoro di Fritz Lang Metropolis, la sezione cinematografica del festival di storia di proseguirà fino al 1° giugno; ecco il programma. 🔗movieplayer.it scrive

Mostra del Cinema, il manifesto realizzato da Massi. E’ ispirato a ’L’uomo con la macchina da presa’ - Il manifesto della 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma a Pesaro da ieri al 21 ... 🔗Lo riporta msn.com

FILM IN TV: L’uomo con la macchina da presa, di Džiga Vertov - scriveva Dziga Vertov quando i fermenti rivoluzionari spingevano gli artisti a cercare forme espressive idonee. L'uomo con la macchina da presa esprime l'onnipotenza del mezzo e del suo autore, nella ... 🔗Secondo sentieriselvaggi.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA