L' Union Saint Gilloise è campione che la festa cominci

L'Union Saint Gilloise sta scrivendo la storia del calcio belga, conquistando il titolo di campione per tre stagioni consecutive. Dalla sorprendente promozione alla lotta per il tricolore, il percorso del club è un mix di determinazione e passione. Scopriamo come l'USG ha trasformato ogni sfida in un'opportunità e ha portato la festa nel cuore dei suoi tifosi.

Tre volte di fila. Per tre stagioni consecutive, l’Union Saint Gilloise (USG) è arrivata all’ultima partita del campionato belga con delle possibilità di vincere lo scudetto in casa. Nel 2022, lo ha fatto da neopromossa e a lenire la sconfitta c’è stata la sorpresa per un ritorno nella massima serie andato oltre ogni rosea aspettativa. Lo scorso anno sperava in un passo falso della capolista Club Brugge che non è arrivato, ma la stagione era già stata un successo per la conquista della Coppa del Belgio dopo decenni senza trofei. La sconfitta del 2023, invece, è stata quella che ha fatto più male, sportivamente parlando... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'Union Saint Gilloise è campione, che la festa cominci

