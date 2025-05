Lunghe attese al passaggio a livello Mastacchi Rete Civica | Incertezza nei tempi per la soppressione

Il consigliere regionale di Rete Civica, Marco Mastacchi, torna a sollevare il problema delle lunghe attese al passaggio a livello di viale dei Lombardi a Lido di Classe. Con un question time rivolto alla Giunta, chiede chiarezza sui tempi di soppressione dell'attraversamento, evidenziando l'urgenza di risolvere una situazione che causa disagi ai cittadini e alla circolazione.

Un question time presentato dal consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi chiama nuovamente in causa la Giunta sul passaggio a livello di viale dei Lombardi a Lido di Classe. L'atto ispettivo mira a conoscere i tempi previsti per la sua dismissione, soprattutto alla luce di un recente... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lunghe attese al passaggio a livello, Mastacchi (Rete Civica): "Incertezza nei tempi per la soppressione"

